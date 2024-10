„Fliegen wie die Hexen – Dunkle Geschichten aus der Pfalz“ heißt die jüngste Veröffentlichung des Autors Egon Busch aus Rockenhausen, die soeben erschienen ist.

Egon Busch blickt auf düstere Kapitel der Vergangenheit in unserer Region, die sich noch heute in Gewannen- und Flurnamen wie „Mordkammer“ oder „Galgenberg“ widerspiegeln. Dass die so oft beschworene „gute, alte Zeit“ für viele Menschen alles andere als gut war, zeigen Geschichten wie „Geschlagen und gefoltert“, „Appolonia, die Hexe vom Münstertal“ oder „Im unterirdischen Gang“.

Die Geschichten führen in die Ritterzeit (in den Kapiteln „Bei Nacht und Nebel in die fremde Burg“ oder „Überfall im Morgengrauen“), zurück in den Dreißigjährigen Krieg oder in die „Franzosenzeit“ zwischen 1794 und 1814. Als Quellen dienen dem 86-Jährigen alte Chroniken, Kirchen- und Gerichtsbücher, aber auch Haus-, Jahr- und Schultagebücher sowie Kalender , „oft darin auch handschriftlich Festgehaltenes, was teils schwer zu entziffern gewesen“ sei, wie der frühere Lehrer gesteht.

Vom Umgang mit Krankheiten und Seuchen erzählen die Geschichten „Anordnungen zur Bekämpfung der Pest“ und „Krankheiten“ oder das Kapitel vom „Brauchen“.

Dass die Obrigkeit mit allen Mitteln versuchte, ihre Vorstellungen durchzusetzen, beschreiben die Kapitel „Gegen das Auswandern“, „Betteln nur mit Attest“ und „Strenge Strafen in der guten, alten Zeit“.

Dass in Zeiten, in denen die Naturwissenschaft noch in den Kinderschuhen steckte, der Aberglaube blühte, verdeutlichen Geschichten wie „Das Gespenst“, „Geister an der alten Römerstraße“ und „Irrlichter.“ Um Verbrechen in der Pfalz geht es außerdem in „Der schwarze Wurm“, „Studenten in den Schweinestall “ oder „Misstrauen“.