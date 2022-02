Zwei Autoren, nämlich Claudia Hillenbrand und Michael F. Jung, haben eine große Leidenschaft für Weinbergshäuschen entwickelt. In ihrem Buch „Die 111 schönsten Weinbergshäuschen in Rheinhessen“ stellen die beiden viele ihrer Entdeckungen in den Weinbergen vor. Das Buch soll am 2. März erscheinen.

Früher sollten sie hauptsächlich vor Regen und Unwettern schützen. Als sich Traktoren zunehmend auch im Weinbau durchsetzten, verloren die Weinbergshäuschen – auch bekannt als Trulli (Einzahl: Trullo) – ihre Schutzfunktion und wurden dem Verfall preisgegeben. Erst in den 1980er Jahren fand ein Umdenken bei Bürgermeistern, Winzern und den Bauern- und Winzervereinen statt, und man besann sich auf den Wert der Wingertshäuschen als Kulturgut. Sie wurden vielerorts renoviert und wieder herausgeputzt.

In ihrer Einleitung unterscheiden die Autoren Claudia Hillenbrand und Michael F. Jung sechs verschiedene Bauformen. Weiterhin stellen sie dort kurz das Weinanbaugebiet Rheinhessen vor und führen alle Veranstaltungen rund um die „Heisjer“ auf, wie die Bauten im Dialekt auch genannt werden.

Kleinode, die heute Wanderziele sind

Hillenbrand und Jung sehen in den rheinhessischen Weinbergshäuschen nicht nur Nutzbauten, sondern einmalige Kleinode, deren Gesamtbedeutung im Kulturgut Wein mit den Trockenmauern, den Flurnamen und den Weinlagen gesehen werden müsse.

In dem Buch gibt es auch zwei Listen, die dokumentieren, welche Häuschen wann unter Denkmalschutz gestellt oder von der Weinbruderschaft Rheinhessen prämiert wurden. Außerdem gibt es Wegbeschreibungen zu den einzelnen Häuschen und GPS-Daten.

Claudia Hillenbrand, Michael F. Jung: „Die 111 schönsten Weinbergshäuschen in Rheinhessen“, Leinpfad Verlag, erscheint am 2. März, 260 Seiten, über 300 Farbfotos, ISBN 978-3-945782-77-4, 20 Euro.