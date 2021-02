Alle, die im Moment Unterricht zu Hause gestalten müssen, sind vermutlich dankbar für attraktive digitale Angebote. Dazu könnte eine App gehören, die seit kurzem über die Stadtbibliothek Kirchheimbolanden, die Gemeindebücherei Göllheim und die Stadtbücherei Rockenhausen – alle drei sind während des Lockdowns geschlossen – abgerufen werden kann: Sie heißt „eKidz“, soll spielerisch beim Spracherwerb unterstützen und die Lese- und Sprachfähigkeit verbessern.

„Geeignet ist das Programm für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter“, erklärt Julie Sponholz, die im Landesbibliothekszentrum in Neustadt an der Weinstraße für den Ausbau digitaler Angebote zuständig ist. „Es ist wichtig, dass gerade in einer Phase, in der Basiskompetenzen erworben werden wie das Lesen und Schreiben, keine größeren Unterbrechungen stattfinden. Hier ist die App ausgesprochen hilfreich. Auch wer Deutsch als Fremdsprache lernen möchte, kann ,eKidz’ nutzen. Zudem stehen Texte in den Sprachen Englisch und Spanisch zur Verfügung.“

Die App ist spielerisch angelegt und bietet knapp 70 farbenfroh illustrierte Texte auf elf Lesestufen an, die aufeinander aufbauen. Pro Stufe sind circa sechs Geschichten hinterlegt. „Die Kinder bekommen Einblicke in verschiedene Themenbereiche und deren spezifischen Wortschatz“, erläutert Sponholz. „Den im Rhythmus der Vorlesesprache hervorgehobenen Worten können die Kinder leicht folgen, ähnlich wie bei Karaoke. Die Satz- und Textlänge steigert sich von Stufe zu Stufe.“

App wird gut angenommen

Um einzuschätzen, welche Fortschritte schon gemacht wurden, können die Übenden ihre eigene Stimme beim Lesen aufnehmen und anschließend anhören. Oder das Kind hat Freude daran, Geschichten zu Ende zu erzählen und sich mit einem kleinen Training zur richtigen Aussprache zu beschäftigen. Es ist aber auch möglich, sich die Texte vorlesen zu lassen. Das geschieht durch professionelle Sprecher; dabei nimmt das Tempo mit jeder Stufe zu. „Das Ende eines Buches führt immer zu einer Schreibaufgabe, beispielsweise zu einem Multiple-Choice-Test oder zu Quizfragen“, erklärt Julie Sponholz weiter. „Dabei kann das neu Erlernte gleich angewendet werden.“

Sie freut sich, dass die App sehr gut angenommen wird: „Wir mussten unsere Angebotskapazitäten schnell erweitern, weil die Nachfrage enorm ist. Im Moment wird an der Aufstockung der Lesestufen gearbeitet und wir hoffen, dass sich das Programm langfristig etablieren lässt. Die Bibliotheken der Onleihe Rheinland-Pfalz bieten es ihren Nutzern seit Januar 2021 an und es wird für ein Jahr durch Landesmittel finanziert. Wir werden sehen, wie es danach weitergeht.“

Anmelden mit Bibliotheksausweis

Und so funktioniert es: Die „eKidz“-App im Google Play Store oder im Apple Store herunterladen. Dann die Heimatbibliothek auswählen und mit Nummer und Passwort des Bibliotheksausweises anmelden. (In Kibo lässt sich eine neue Mitgliedschaft auch online herstellen. Nach der erfolgreichen Anmeldung kann „eKidz“ für bis zu zwei Kinder parallel für 14 Tage kostenlos genutzt werden. Nach Ablauf der Leihfrist wird man automatisch ausgeloggt. Danach ist es möglich, sich erneut anzumelden oder sich vormerken zu lassen. Der Leseverlauf bleibt dabei erhalten.

Im Netz