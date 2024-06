Der Zuweg zu der Burg bei Obermoschel ist künftig auch für Menschen mit Handicap und für Eltern mit Kinderwagen ohne Schwierigkeiten möglich: Dafür hat der Förderverein gesorgt.

In Zusammenarbeit mit der Stadt Obermoschel habe der Verein eines seiner Herzensprojekte verwirklichen können, so der Vorsitzende Hans Ruppert gegenüber der RHEINPFALZ. Seit dessen Gründung vor mehr als 20 Jahren sei die mangelhafte Zuwegung in die Burgruine eines der drängendsten Anliegen des Vereins gewesen. Für Tagesbesucher oder Veranstaltungsteilnehmer war es bislang nur schwer möglich, den steilen und geschotterten Anstieg in die Kernburg zu bewältigen. Insbesondere den heutigen Ansprüchen nach einem barrierefreien Zugang für Menschen mit Handicap oder für Familien mit einem Kinderwagen hätten die Voraussetzungen nicht genügt.

Bauarbeiten im April begonnen

Nach intensiver Erörterung habe die Denkmalpflege einem Wegeausbau ohne Tiefbauarbeiten zugestimmt, schildert Ruppert. Es wurde ein Asphaltweg angelegt mit einer Oberflächenbeschichtung, die der Umgebung farblich angepasst wurde. Die Firma Possehl Spezialbau aus Sprendlingen, die entsprechende Wege in der Festung Ehrenbreitstein und auf dem Hambacher Schloss gefertigt hat, wurde mit der Maßnahme beauftragt.

Nachdem der Stadtrat von Obermoschel dem Ausbau zugestimmt hatte, war mit den Bauarbeiten im April begonnen worden. Dabei wurde der 160 Meter lange und drei Meter breite Unterbau in einem Spezialverfahren mit Natursteinbelag beschichtet. Im Anschluss mussten die Bankette angepasst werden. Diese Arbeiten wurden in Eigenleistung von Mitgliedern des Burgfördervereins ausgeführt.

Förderung in Aussicht gestellt

Zur Begrünung wurden sogenannte Sedum-Matten verlegt, die auch Trockenphasen überstehen können. Die Kosten von rund 120.000 Euro für die gesamte Maßnahme stemmten der Burgförderverein und die Stadt aus den Einnahmen, die durch die Vermietung von Burg und Inventar erzielt werden. Der Bezirksverband Pfalz hat eine Förderung in Aussicht gestellt.

Für den Burgförderverein eröffnet der Ausbau des Weges die Möglichkeit, künftig Veranstaltungen in der Burgruine durchzuführen. Auf diese Weise könnten Mittel generiert werden, um die Moschellandsburg weiterhin zu sanieren und touristisch weiterzuentwickeln, so der Vereinsvorsitzende.

„Die Freunde, Mitglieder und Gönner des Fördervereins, und auch die Stadt Obermoschel, haben allen Grund auf das abgeschlossene Großprojekt stolz zu sein“, so Hans Ruppert.

Info

Weitere Infos über die Burg unter https://www.burgverein-obermoschel.de/home/