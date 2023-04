Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden hat seit Kurzem einen neuen Wehrleiter. Für Matthias Groß ist die Feuerwehr alles andere als fremdes Terrain – schon sein Vater Walter hatte diese Position inne. Und er selbst hat das „Feuerwehrhandwerk“ von der Pike auf gelernt.

Das Feuerwehrgerätehaus in der Edenborner Straße ist so etwas wie die zweite Heimat für Matthias Groß. Seit er laufen kann, geht er hier ein und aus. Erst in Begleitung