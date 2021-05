Oliver Rech und Markus Schlimmer stehen seit vergangenen Oktober an der Spitze des TuS Bolanden. Beide schauen optimistisch in die Zukunft, haben mit ihrem Trainer die weitere Zusammenarbeit vereinbart.

Beim Namen „TuS Bolanden“ denken viele wahrscheinlich zunächst an Fußball. Aber der 1889 gegründete Verein verfügt zudem über zwei weitere Abteilungen, Kinderturnen und Tischtennis. 2020 war ein einschneidendes Jahr für den Verein. Denn Arnold „Zico“ Klag, der 24 Jahre für den TuS als Vorsitzender agierte, verstarb am 17. Mai im Alter von 60 Jahren.

Der damalige stellvertretende Vorsitzende Oliver Rech überbrückte zusammen mit den anderen Vorstandsmitgliedern die Zeit bis zur nächsten Jahreshauptversammlung, die im Oktober unter Corona-Bedingungen stattfand. Seitdem ist Rech erster Vorsitzender, Markus Schlimmer – bisher Beisitzer – sein Stellvertreter. Berni Mertel als Kassenwart und Michael Bosle als Schriftführer komplettieren die neue Vereinsführung.

Pläne für die Zukunft

Die erste Mannschaft des TuS Bolanden stand bei Saisonabbruch auf dem neunten und letzten Platz in der A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg, Staffel Nord. Da es weder Auf- noch Absteiger gibt, bleibt das Team in der Liga. Die zweite Mannschaft stand bei Saisonabbruch in der C-Klasse im Mittelfeld.

Auf die Frage nach den nächsten sportlichen Zielen äußert sich Rech: „Sofern in der nächsten Saison wieder gespielt werden kann, ist für die Aktiven der ersten Mannschaft das klare sportliche Ziel der Verbleib in der A-Klasse.“ Robin Reiß wird weiterhin als Trainer tätig sein. Nach Aussage von Rech und Schlimmer hat vor allem er in den vergangenen drei Jahren dafür gesorgt, dass die Mannschaft zu einer sehr guten Gemeinschaft zusammen gewachsen ist und Kameradschaft wieder groß geschrieben wird.

Pläne für einen Zusammenschluss mit einer anderen Mannschaft aus der Region, „gibt es zurzeit keine. Es gab zwar schon Anfragen, aber noch ist es uns wichtiger, dass der TuS eigenständig agieren kann. Noch können wir alle Mannschaften besetzen, ob das in Zukunft so bleiben wird, hängt sicher vor allem davon ab, wie viele aktive Spieler und auch Jugendliche in einer neuen Saison noch zur Verfügung stehen“, erklärt Schlimmer.

Baumaßnahmen stehen an

Doch auch abseits des Rasens tut sich etwas. Konkrete Pläne liegen bereits für das Sportheim auf dem Tisch. „Zum einen steht eine Dachsanierung an, die mit dem Einbau von Photovoltaik-Modulen kombiniert werden soll. Zum anderen ist eine komplett neue Heizungsanlage vorgesehen. Wir wollen die gut 35 Jahre alte Ölheizung durch eine moderne Gasheizung ersetzen“, erzählt Rech. Für beide Maßnahmen sei die Finanzierung bereits gesichert, ab Mai soll es damit losgehen. Einiges werde auch in Eigenleistung gemacht. Die Pizzeria „La Famiglia“ sei zurzeit coronabedingt geschlossen, biete aber einen Abholservice an.

Drei Wünsche

Befragt nach ihrem Bauchgefühl, sind sich die beiden Vorsitzenden einig: „Für die nächsten beiden Jahre ist es eigentlich noch ganz gut. Danach muss man sehen, was aus der Jugend hochkommt! Uns liegen drei Wünsche besonders am Herzen: Dass viele Jugendliche zum Verein dazustoßen, dass sich neue ehrenamtliche Übungsleiter und Betreuer – auch für Kinderturnen und Tischtennis – engagieren und dass mit neuen Werbepartnern für Bandenwerbung auch neue Einnahmen für den TuS generiert werden können.“