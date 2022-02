Um in Sippersfeld eine Gefahrenstelle sicherer zu machen, hat die Fraktion „Wir.Machen.Gemeinsam“ beantragt, einen Verkehrsspiegel an der Kreuzung „In der Kummel/Kirchstraße“ aufzustellen. Der Kurvenbereich sei unübersichtlich und es bestehe ein dringender Handlungsbedarf. Der Kurvenbereich sei unübersichtlich und es bestehe ein dringender Handlungsbedarf. Der Verkehrsspiegel an der Kreuzung nütze nicht nur Fahrzeugen, sondern auch den Fußgängern. Bei einer Enthaltung stimmte der Rat dafür. Die FWG regte zudem eine Ortsbegehung des Arbeitskreises „Verkehr“ an, da es im Dorf noch weitere vergleichbare Schwerpunkte gebe, die extrem gefährlich seien.