Bei besten Bedingungen veranstaltete die Verbandsgemeinde Winnweiler am vergangenen Sonntag zum dritten Mal den Swim&Run, der die Sportarten Schwimmen und Laufen miteinander kombiniert.

Ob Lang- oder Kurzstrecke – insgesamt nahmen rund 160 Sportlerinnen und Sportler an dem Wettbewerb teil – eine Steigerung um rund 60 Teilnehmer im Vergleich zum Vorjahr! Schnelles Schwimmen, kurzes Durchatmen beim Wechsel aus dem Becken, hinein in die Laufschuhe, dann zügig weiter auf die Laufstrecke: Die körperliche Herausforderung liegt in der unmittelbaren Kombination der beiden Sportarten. Stolz und glücklich erreichten alle Teilnehmer der unterschiedlichsten Jahrgänge das Ziel und durften sich über eine Medaille freuen. Das Startgeld wurde diesmal vollständig an den gemeinnützigen Verein „Freunde der Kreuzkapelle“ zum Erhalt der Kreuzkapelle Winnweiler gespendet. Große Unterstützung bei der Organisation und Durchführung leisteten der Turnverein Winnweiler und die DLRG-Ortsgruppe sowie freiwillige Helferinnen und Helfer.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen Gesundheit, Fitness und Mobilität für alle Altersgruppen. Steffen Brack bezeichnete den Wettkampf als „Tüv-Prüfung“ am Ende der Badesaison, die nur bestanden werden kann, wenn das ganze Jahr über fleißig trainiert wird. Wenn die Teilnahme am Swim&Run zum Jahresziel erklärt wird, ist eine gute Fitness und Mobilität garantiert.

Jakob Wagner siegt auf Langdistanz bei Männern

Natürlich freuten sich die Organisatoren auch über die ambitionierten Teilnehmer, die bei diesem kombinierten Wettkampf zeigten, was maximal möglich war. So steigerte sich Jakob Wagner, der 2023 den dritten Platz belegte, auf der Langdistanz von 28:03 auf 27:18 Minuten, belegte damit in diesem Jahr den ersten Platz und stellte eine neue Bestzeit auf. Tom Löber und Lukas Tschoepke folgten mit herausragenden Zeiten von 27:49 und 28:45 Minuten. Ebenso hoch einzuschätzen war die Leistung von Adam Wagner sowie Lilli und Lea Meitzler, welche die Kurzdistanz unter acht Minuten absolvierten. Am Start waren erneut auch wieder Zweierteams, bei denen die Schwimmer nach dem Schwimmen von ihren Laufpartnern abgelöst wurden. Wie im Vorjahr hatten erneut die Brüder Tim und Toni Andreas mit einer Zeit von 29:32 Minuten die Nase vorn.

Die 1. Beigeordnete, Elisabeth Franck, lobte den Einsatz und das Engagement der zahlreichen Helfer und Helferinnen der Vereine, der Feuerwehr und des Roten Kreuzes. Sie bedankte sich zudem bei Steffen Brack, welcher als Veranstaltungsmoderator durch den Tag führte und als Mitorganisator eine tolle Veranstaltung auf die Beine stellte. Ihr Dankeschön richtete sich an alle Teilnehmer und Unterstützer, so auch an die Winnweilerer Firmen und Vereine, welche die Veranstaltung maßgeblich unterstützten. Als Sieger fühlten sich alle Beteiligten, als sie sich wieder auf den Heimweg machten. Die Teilnehmer, weil sie „über den Tüv gekommen sind“ und die Veranstalter, weil sie sich mit dem Konzept bestätigt fühlen und die Teilnehmerzahlen erneut gestiegen sind.