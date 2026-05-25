Das Computer- und Reparaturunternehmen erweitert sein Angebot um Smart-Home-Geräte, Überwachungskameras sowie kleinere Solargeräte – und eröffnet in neuen Räumen.

Das Computer- und Reparaturunternehmen Kiboservice zieht um und rückt näher ins Zentrum der Stadt. Ab diesem Dienstag befindet sich das IT- und Netzwerkunternehmen in der Vorstadt 44 – in den ehemaligen Räumen des VdK. Bislang war der Betrieb in der Marnheimer Straße 71 ansässig.

Hauptgrund für den Umzug sei die bessere Erreichbarkeit für Kunden, sagt Inhaber Meysam Khodarahmi. Während der bisherige Standort für ältere Menschen oder Menschen mit Einschränkungen wegen der Treppen teils schwierig erreichbar gewesen sei, seien die neuen Räume komplett ebenerdig. Auch die Parkplatzsituation verbessere sich durch den neuen Standort deutlich: „Man kann jetzt näher am Geschäft parken und durch die Rampe kommt man deutlich bequemer rein.“

Der Inhaber arbeitet nach eigenen Angaben bereits seit dem Jahr 2000 im IT-Bereich. Seit 2023 ist das Unternehmen in Kirchheimbolanden vertreten, wo es auch seinen heutigen Namen erhielt. Angeboten werden IT- und Netzwerkdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden, etwa PC- und Notebook-Reparaturen, Netzwerk- und WLAN-Lösungen sowie Vor-Ort-Service. Mit dem Umzug erweitert das Geschäft außerdem sein Angebot. Vor allem bei jüngeren Kunden beobachtet Khodarahmi ein wachsendes Interesse an Gaming-PCs und passender Technik. Deshalb sei dieser Bereich zuletzt ausgebaut worden. Zudem rücken Smart-Home-Geräte, Überwachungskameras sowie kleinere Solargeräte und Balkonkraftwerke stärker in den Fokus. Für Khodarahmi hat der neue Standort auch eine persönliche Bedeutung. Gemeinsam mit seiner Familie wohnt er inzwischen ebenfalls im Gebäude in der Vorstadt. „Damit ist jetzt alles unter einem Dach“, ergänzt er.