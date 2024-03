Er ist jung, motiviert, eifrig und talentiert: Andrzej Noah Prach, der erst Anfang des Jahres Mitglied wurde, startet bei der Schützengesellschaft Rockenhausen gleich so richtig durch.

Während der diesjährigen Kreismeisterschaften des Schützenkreises Kaiserslautern/ Donnersberg wurden die neuen Kreisschützenkönige ermittelt. Nach 2017, als die Schützengesellschaft Rockenhausen eine Schützenkönigin hervorbrachte, stellte der Verein in diesem Jahr erneut einen Schützenkönig aus seinen Reihen. Dieses Mal kommt der Schützenkönig aus dem Jugendbereich. Andrzej Noah Prach aus Rockenhausen, der Anfang dieses Jahres als Mitglied in den Schützenverein aufgenommen wurde, erwies sich als absoluter „Glücksgriff“ für seinen Verein. Jung, talentiert, voller Elan und ausdauernd trainierte er mehrmals in der Woche, unterstützt vom Jugendtrainer des Vereins, Reiner Winkler. Die Fortschritte seines beharrlichen Trainings brachten ihm nun den Titel des Kreisschützenkönigs ein. Beim Landesschützentag des PSSB am 26. Mai in Landstuhl wird er nun den Schützenkreis vertreten.