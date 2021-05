Seit wenigen Tagen verfügt die Feuerwehr der Verbandsgemeinde an ihrem Standort Kirchheimbolanden über einen neuen Rüstwagen. Der alte, Baujahr 1994 und seit dem Jahr 2000 im Besitz der VG, genügte den Ansprüchen nicht mehr. Vor allem Ersatzteile waren schwer zu bekommen.

Die Bezeichnung kommt ausgesprochen unauffällig daher: „Rüstwagen.“ Tatsächlich aber handelt es sich um eine rollende Werkzeugkiste im XXXXL-Format, ein 14-Tonner, in dem alles transportiert wird, was für die technische Hilfeleistung bei einem Feuerwehreinsatz vorstellbar ist: Umfangreiches Werkzeug und Spezialgerät, mit dem Personen nach Unfällen gerettet werden, mit dessen Hilfe man aber auch umweltschädigende Substanzen auffangen oder mittels eines Lichtmastes Einsatzstellen ausleuchten und unzählige andere Aufgaben erfüllen kann.

Hochmoderne Ausrüstung

VG-Wehrleiter Matthias Groß, hauptberuflich Feuerwehr-Gerätewart und damit genau der richtige Mann für die neue Errungenschaft, ist sichtlich begeistert: „Das Fahrzeug verfügt über den stärksten hydraulischen Rettungssatz, bestehend aus Schere und Spreizer, der am Markt ist, viel stärker als der Standard.“ Was die Feuerwehr dank des neuen Rüstwagens jetzt ebenfalls hat, ist eine Lkw-Rettungsbühne. „Es war immer ein Problem, auf die Höhe des Führerhauses zu kommen“, sagt Groß. Neu ist auch ein Abstützsystem Tiefbau, dass bei der Rettung aus Einsturzsituationen gebraucht wird und das es sonst nur noch bei der Berufsfeuerwehr in Kaiserslautern gibt.

Darüber hinaus gibt es Ausrüstung zur Absturzsicherung, die bei der Höhenrettung zum Einsatz kommt – wenn zum Beispiel, was gelegentlich passiert, ein auf dem Donnersberg gestarteter Gleitschirmflieger aus einem Baum geborgen werden muss. Bei Bedarf kann mit Hilfe des neuen Fahrzeugs sogar ein ganzes Gebäude mit Strom versorgt werden. Stolz ist Groß auch auf den hochmodernen Plasmaschneider, mit dem man Metalle bis zu einer Materialdicke von 22 Millimetern zerschneiden kann.

Kein Kran mehr

Aber auch Gegenstände, an die man als Laie im ersten Moment gar nicht denken, befinden sich in dem Fahrzeug. „Rüsthölzer“ genannte Holzblöcke zum Beispiel. Sie werden zum Unterbauen oder Anheben verwendet.

Über einen Kran wie sein Vorgänger verfügt der neue Rüstwagen übrigens nicht. Laut Groß aber auch kein Verlust: „Der alte war ein Schnäppchen, da war der Kran eben dabei. Aber eigentlich haben wir ihn nie gebraucht, denn für echte Bergungseinsätze wäre er ohnehin zu schwach gewesen. In so einem Fall haben wir schon immer die Berufsfeuerwehr Kaiserslautern verständigt.“

Anschaffung kostet knappe halbe Million

Laut Groß gibt es im gesamten Donnersbergkreis nur zwei Rüstwagen dieser Art. Der andere steht in Rockenhausen. „Bei den beiden unterscheiden sich die Schwerpunkte bei der Beladung etwas“, erklärt der Wehrleiter.

Das Fahrzeug, ein Neuwagen, besteht aus mehreren Komponenten mit einem Fahrgestell von Mercedes Benz. Für die Aufbauten war die Spezialfirma Walser aus Österreich zuständig, und die Beladung wurde von der Firma CR-Feuerwehrtechnik aus Blieskastel und der Firma Massong aus Frankenthal bezogen. Der Nettopreis betrug 380.000 Euro, mit Mehrwertsteuer kam die Verbandsgemeinde auf einen Preis von einer knappen halben Million, der allerdings sowohl vom Kreis, als auch vom Land bezuschusst wurde. Insgesamt hat die VG ihre Feuerwehr in jüngster Zeit mit fünf neuen Fahrzeugen ausgerüstet: Ein HLF 10 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) ging nach Kriegsfeld, die Ortswehren Bischheim und Rittersheim bekamen je ein Kleinlöschfahrzeug, und die Feuerwehr Oberwiesen wurde mit einem Allrad-Mehrzweckfahrzeug ausgestattet.

Bis vergangenen Montag konnte die Ausbildung an dem neuen Fahrzeug übrigens nur online stattfinden. Seitdem sind aber auch wieder Übungen vor Ort – natürlich mit Mundschutz – erlaubt.