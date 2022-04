Es soll weiterer Platz für Betriebe geschaffen werden in der Kreisstadt. Im Streifen zwischen Landesstraße 401 und A63, zwischen Hundeschulen und Autowäsche, soll der Bebauungsplan „Industrie- und Freizeitpark 3“ aufgestellt werden. Der Titel klingt wahrlich größer als das Projekt am Ende tatsächlich ist, wie Stadtbürgermeister Marc Muchow bekannte. Es dreht sich letztlich um eine gut vier Hektar große Fläche, die den Gewerbepark vergrößern soll – der Namensteil „Freizeitpark“ stamme halt noch aus Zeiten, als dieser als möglicher Standort für das Schwimmbad in der Verlosung gewesen war. Geplant ist laut Muchow, „kleinteiliges Gewerbe“ anzusiedeln, vor allem aus dem Handwerksbereich.

Bis es denn so weit ist, wird noch einige Zeit ins Land gehen: Der Beschluss des Stadtrats sieht vor, dass im Juni ein Planungsbüro damit beauftragt werden soll, einen Bebauungsplan zu erstellen. Und was ganz praktisch zu tun ist: Die Stadt bemüht sich, die benötigten Grundstücke zu erwerben.