Im Autohaus Stoll eröffnet dieser Tage ein Paketshop der Deutschen Post DHL-Gruppe. Nach Mitteilung des Unternehmens können Kunden in der Hauptstraße 8 in Gehrweiler künftig Pakete aufgeben, sich Sendungen zum Abholen schicken oder Retouren-Labels ausdrucken lassen. Ferner sind hier auch Briefmarken erhältlich. Geöffnet ist der Paketshop 65 Stunden in der Woche: montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr und samstags von 7 bis 12 Uhr.