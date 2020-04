Die Deutsche Post DHL hat am Mittwoch in der Kirchheimbolander Straße 2, in Dannenfels einen neuen Paketshop eröffnet. Wie die Post mitteilt, soll er 34,5 Stunden in der Woche geöffnet sein.

Laut Post bietet der Paketshop die Annahme von frankierten Päckchen, Paketen und Retouren. Auch werden Brief-, Paket- und Einschreibemarken verkauft. Außerdem können Kunden dort den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen direkt an den Paketshop sckicken lassen, um sie später dort abzuholen.

Die Öffnungszeiten des Dannenfelser Shops sind: Montag bis Samstag, 8 bis 12 Uhr, außerdem Dienstag, Donnerstag und Freitag noch zusätzlich 15 bis 18.30 Uhr.