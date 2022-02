Ingo Klein heißt der neue Ortsbürgermeister von Winterborn. Der 51-Jährige, der seit 1993 in der Gemeinde lebt, wurde am Montagabend vom Gemeinderat einstimmig gewählt. Klein gehörte dem Gremium zuletzt nicht an, war aber bereits früher für eine Legislaturperiode Ratsmitglied in Winterborn gewesen. Der bisherige Ortschef Thomas Mettel war aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten, für eine Urwahl hatte sich danach kein Kandidat gemeldet.