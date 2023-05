Ein circa 40 Meter hoher neuer Mobilfunkmast im Bereich der Gemeinde Teschenmoschel – Gewanne Auf der Gundershecke – soll künftig sowohl Telefonie als auch Breitbanddienste im oberen Moscheltal verbessern. Der Investor, die Firma ATC Germany Holding GmbH aus Ratingen, will hier am Standort Teschenmoschel investieren. Es handelt sich um ein weltweit tätiges Unternehmen, das Mobilfunkstandorte erwirbt, entwickelt und betreibt, die auf Mehrfachnutzung ausgelegt sind. Zu einem entsprechenden Bauantrag hat der Gemeinderat nach längerer Abwägung das notwendige Einvernehmen erteilt. Die Firma will damit die bestehenden Funklöcher schließen und eine breitbandige Mobilfunkversorgung des Bereiches im oberen Moscheltal ermöglichen. Betreiber der Netze wird Telefonica Deutschland sein, der Mast steht aber auch für weitere Netzbetreiber zur Nutzung zur Verfügung. Damit werden weitere Maststandorte nicht notwendig. Der bisherige Telekom-Standort ist ausgelastet und kann keine weiteren Anlagen anderer Mobilfunkbetreibern aufnehmen. Durch den neuen Mobilfunkmast ist sichergestellt, dass auch in der Ortsmitte von Teschenmoschel künftig Mobilfunk möglich sein wird. Hier war man bislang in einem Funkloch.