Die Lehr- und Versuchsanstalt Hofgut Neumühle, eine Einrichtung des Bezirksverbandes Pfalz, bekommt Ende März einen neuen Leiter. Der bisherige Direktor Karl Landfried, der das Gut seit 1991 leitet, geht dann in Ruhestand.

Bei dem neuen Leiter handelt es sich um Christian Koch, bisher Landfrieds Stellvertreter. Koch wurde 1979 in St. Wendel geboren und wuchs dort auf. Er machte eine Ausbildung als Landwirt und sammelte praktische Erfahrungen in einem Milchvieh- sowie in einem Schweinebetrieb im Saarland.

Im Anschluss studierte er Agrarwissenschaften mit Schwerpunkt Tierwissenschaften in Bonn. Im März 2007 kam er als externer Doktorand in die Neumühle. Seine 2011 abgeschlossene Dissertation beschäftigt sich mit dem Thema Milchkuh-Ernährung. 2009 übernahm er die Leitung des Fachbereichs Rinderhaltung, Futterbau und Versuchswesen, als der neue Milchviehstall am Hofgut eingeweiht wurde.

xxx

Wie es in einer Mitteilung des Bezirksverbands Pfalz heißt, will Koch als neuer Direktor die Neumühle zu einem Kompetenzzentrum für nachhaltige Bildung und Entwicklung weiterentwickeln. Die Zusammenarbeit mit den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum, den Schulen und Hochschulen, der Landwirtschaft sowie dem Land und den Einrichtungen des Bezirksverbands Pfalz soll intensiviert werden. Außerdem soll die regionalen Produktion und Vermarktung von Lebensmitteln einen höheren Stellenwert bekommen.