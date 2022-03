Für die Freunde vielseitiger Jazzmusik wartet der „Neue Landweg“ am Samstag, 19. März, im Theater „Blauen Haus“ in Bolanden-Weierhof erneut mit einem musikalischen Leckerbissen auf: Ab 20 Uhr spielt das Quartett um den Pariser Gitarristen Jean-Philippe Bordier, das sich nicht nur in der französischen Jazz-Szene einen Namen gemacht hat.

Seit mehr als 30 Jahren ist Bordier als Solist und Sideman ein fester Bestandteil der Jazz-Welt, der mit Größen wie George Brown, Butch Warren und vielen anderen gespielt hat. Für das Konzert in Bolanden bringt er nun Eigenkompositionen mit, die einen frischen Mix aus Swing, Funk und Latin versprechen und in der Tradition von Wes Montgomery oder George Benson verortet werden.

Mit Bordier spielt der Organist Guillaume Naud, der die zweite Säule des Quartetts bildet und als Solist und feinfühliger Begleiter ein gefragter Musiker in Frankreich ist. Am Vibraphon ist Pascal Bivalski zu hören und zu sehen, sein melodisches Spiel, sein Swing ist von Lionel Hampton, Milt Jackson oder auch Bobby Hutcherson geprägt. Vierter im Bunde ist ein alter Bekannter im „Blauen Haus“. Der Schlagzeuger Andreas Neubauer stammt aus Frankfurt, lebte lange in Paris und beeindruckte vor Ort schon öfter durch seine stilübergreifende Vielseitigkeit. In Bolanden war er schon mehrfach mit der Formation „Tango Transit“ zu hören und begeisterte in dieser Truppe regelmäßig seine Zuhörer. Ihm ist auch der Kontakt zu Jean-Phillippe Bordier zu verdanken, der den erfahrenen Schlagzeuger in sein Quartett aufnahm.

Das „Bordier-Quartett“ geht einmal im Jahr auf Deutschland-Tournee und macht 2022 erstmals einen Abstecher ins „Blaue Haus“, um sein drittes Album „Four is More“ vorzustellen. Michael Werner-Scheid vom „Neuen Landweg“ freut sich auf den Besuch: „Andreas Neubauer gilt als einer der besten deutschen Schlagzeuger, und seine französischen Band-Kollegen sind alles Garanten für tollen Jazz.“ Er weist darauf hin, dass ein Vorverkauf im eigentlichen Sinne nicht stattfindet, Tickets (18/13 Euro) jedoch per E-Mail unter reservierung@neuerlandweg.de oder über die Seite des Kulturvereins www.neuerlandweg.de. unter der Rubrik „Tickets“ bestellt werden können, damit wird sogleich den Corona-Regeln stattgegeben. Einen Verkauf an der Abendkasse gebe es nur, falls nicht alle Tickets vorab verkauft werden.