Der Donnersbergkreis hat die größte Zahl an Neuinfektionen seit Beginn des Ausbruchsgeschehens zu verzeichnen. Schon am Samstag meldete das Gesundheitsamt 29 neue Fälle, sonntags kamen noch einmal 29 Fälle dazu. Die 7-Tage-Inzidenz liegt damit bei 196,5. Am Samstag wurde zudem ein weiterer Todesfall vermeldet: Eine der Personen, die sich in stationärer Behandlung befunden haben, verstarb. Somit erhöht sich die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben sind, auf zehn.

Das Gesundheitsamt hat nun seit Beginn des Ausbruchgeschehens insgesamt 499 Sars-CoV-2-Infektionen registriert. 350 Personen gelten als genesen, vier Patienten werden stationär behandelt, ihr Zustand ist zurzeit stabil. Auf Basis dieser Zahlen sind im Landkreis am Sonntag 139 aktive Infektionsfälle bekannt.

Verschiedene Schulen und Kitas betroffen

Auch in einigen Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen wurden kürzlich Corona-Fälle bekannt; teilweise konnten (Klassen)-Schließungen inzwischen wieder aufgehoben werden, andere bestehen fort. Seit Freitag neu hinzugekommen ist die Grundschule Eisenberg. Eine Lehrkraft wurde positiv auf das Coronavirus getestet, die nicht im Kreis wohnhaft ist. Betroffen sind je eine 2. und 3. Klasse. Lehrer und Schüler dieser beiden Klassen sind in Quarantäne.

In der Grundschule Kirchheimbolanden gab es einen Indexfall in einer 4. Klasse, dieser sowie ein Teil der Klasse sind in Quarantäne. Auch die Gruppe der U3-Kinder plus deren Erzieher der protestantischen Kita in Eisenberg sind in Quarantäne. In der vergangenen Woche wurde eine Reinigungskraft des Seniorenheims Haus Antonius in Göllheim positiv getestet. Daraufhin wurden 30 Bewohner abgestrichen, davon war eine Person positiv. Der Wohnbereich wurde isoliert, die Betreuung der positiv getesteten Person erfolgt mit FFP2-Maske. Am Montag werden alle Mitarbeiter des betroffenen Wohnbereichs getestet.