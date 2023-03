Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er fährt Motorrad, seine Lieblingsband ist Rammstein, und in China ist er schon einmal der Todesstrafe entkommen. Seit 1. Oktober ist Josef Metzinger leitender Pfarrer der Großpfarrei Heiliger Philipp der Einsiedler. Dazu ist er mit seiner Haushälterin Annika Kröner und seinen zwei Hunden Tirzah und Yuna nach Göllheim gezogen.

Schon in den ersten Tagen hat sich Josef Metzinger gut im Pfarrhaus in Göllheim eingelebt, auch wenn noch einige Umzugskisten herumstehen. Die Menschen hier in der Region seien alle sehr