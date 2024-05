Mit einem neuen Dirigenten präsentiert der Musikverein Winnweiler zusammen mit dem Chor „VielHarmonie Hochstein“ am Samstag, 11. Mai, sein Jahreskonzert „Blasorchester trifft Chor“.

Traditionell zum Vorabend des Muttertags findet das Jahreskonzert des Musikvereins Winnweilers statt. Unter dem Motto „Blasorchester trifft Chor“ jährt sich das Konzert vom 10. Mai 2014, welches in Zusammenarbeit mit dem Chor „VielHarmonie“ des Gesangvereins Hochstein stattfand, zum zehnten Mal. Auch bei der „Neuauflage“ dürfen sich die Zuhörer auf das Orchester des Musikvereins sowie die Sängerinnen und Sänger vom Chor „VielHarmonie“ freuen. Das Nachwuchsorchester „Zukunftsmusik“ ist ebenfalls dabei.

Bei der Neuauflage nicht mehr als Dirigent mit dabei ist Harry Geib, der nach 25 Jahren sein Amt zum Jahresende 2023 niedergelegt hatte. Der gebürtige Imsbacher spielte seit seinem zehnten Lebensjahr im Orchester und übernahm 1988 zum ersten Mal für zehn Jahre das Dirigentenamt im Musikverein Winnweiler. Nach einer Pause durfte ihn der Verein im Jahr 2008 erneut als Dirigent begrüßen. Er wird seinem Heimatverein aber erhalten bleiben, bereits in diesem Konzert wirkt er unter anderem als Solist mit.

Neuer Dirigent des Musikvereins ist seit Januar Wilfried Bernath, der zuletzt zwölf Jahre lang für den Musikverein Rodenbach tätig war. Bernath wohnt in Kaiserslautern, dort ist der 64-Jährige auch Lehrer an der Kreismusikschule.

Info

Das Jahreskonzert findet am Samstag, 11. Mai, um 20 Uhr im Festhaus Winnweiler statt. Einlass ab 19.30 Uhr. Karten gibt es für 7,50 Euro im Vorverkauf bei der Adler-Apotheke Winnweiler, bei allen aktiven Musikern oder per Mail an vorverkauf@musikverein-winnweiler.de sowie für zehn Euro an der Abendkasse.