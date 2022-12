Offenbar ist wieder ein Biber an den Sippersfelder Weihern aktiv. Es ist der zweite Winter in Folge, in dem RHEINPFALZ-Leser Gerhard Jendryschik auf Biberspuren stößt. Revierförster Dieter Gass ist von der Arbeit des Nagetiers beeindruckt.

Auf Motivsuche im trüben Novemberwetter stieß Gerhard Jendryschik an den Sippersfelder Weihern auf zahlreiche Bäume, an denen offensichtlich ein Biber am Werk war, wie er der Redaktion per E-Mail berichtet. Es ist nicht seine erste Entdeckung dieser Art: Schon im November 2021 machte er die Redaktion auf einen Biber, der dort lebte, aufmerksam. Erstmals ließ sich im Winter 2016 ein Biber im Sippersfelder Wald nieder. Damals konnte sogar ein Foto des Tiers gemacht werden.

Die Weiher bei Sippersfeld sind ein Naturidyll... Foto: Gerhard Jendryschik ...und ganz offensichtlich gibt es dort auch Biber. Foto: Gerhard Jendryschik Aber auch Reiher lassen sich dort sehen. Foto: Gerhard Jendryschik Foto 1 von 3

Revierförster Dieter Gass sind die erneuten Biberaktivitäten nicht entgangen. „Wir haben einen neuen Biber“, bestätigte er auf Nachfrage. Er habe bereits „einige Anrufe“ erhalten, die ihn auf die Biberspuren aufmerksam gemacht haben.

Ein guter Fäller

Gass ist sich sicher, dass es sich bei dem Nager nicht um den aus dem letzten Jahr handelt. Dieser sei inzwischen weitergezogen. Gesichtet hat er den neuen Bewohner seines Waldes noch nicht, schließlich sind Biber überwiegend in der Nacht aktiv. Und die wird von diesem Biber auch ausgiebig genutzt: „Das ist ein guter Fäller“, stellt Gass anerkennend fest. Man könne an den Bäumen sehen, „wie toll er arbeitet“. Damit unterscheide er sich vom ersten Biber, der sich im Sippersfelder Wald niedergelassen hatte. „Der erste war ein Gourmet“, erinnert sich Dieter Gass. Er habe vor allem alte Bäume angenagt. So seien zwar keine Bäume gefällt worden, trotzdem haben einige die Beschädigungen durch den „Gourmet“ nicht überlebt.

Keine Gefahr durch umstürzende Bäume

Waldbesucher, die sich wegen der beschädigten Bäume Sorgen um ihre Sicherheit machen, kann Gass beruhigen. Zwar sei das Betreten des Waldes grundsätzlich auf eigene Gefahr. Solange man sich auf den Wegen aufhalte, sei aber alles gut, versichert der Förster. Derzeit sei der Biber ohnehin im Naturschutzgebiet abseits der Wege unterwegs. Einmal pro Woche fährt Gass in den Wald, um die Bäume zu begutachten. Fiele ihm dabei ein gefährlicher Baum auf, würde dieser gefällt.

Das Biberzentrum Rheinland-Pfalz, das seinen Sitz in Fischbach bei Dahn hat, ist schon über die Aktivitäten bei Sippersfeld informiert. Demnächst werde jemand nach Sippersfeld kommen und die Spuren untersuchen, so Gass. Nach Angaben des Zentrums war der Biber im 20. Jahrhundert in Rheinland-Pfalz bereits ausgerottet. Unter anderem wegen seines kostbaren Pelzes wurde er stark bejagt. Erst seit 1976 unterliegt er nicht mehr dem Jagdrecht. Mittlerweile ist der Nager wieder dauerhaft zurück im Land, wie auch eine Verbreitungskarte auf der Homepage des Zentrums zeigt. Und bei Sippersfeld scheint er sich besonders wohlzufühlen.