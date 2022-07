Franz Röss (CDU) ist neuer Beigeordneter der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden. Er folgt Joachim Didier, der im Juni tödlich verunglückt war. Der 46-jährige Röss war einziger Kandidat für das Ehrenamt. Bei der geheimen Wahl am Dienstagabend im Verbandsgemeinderat erhielt er 20 von 26 Stimmen und wurde danach von Bürgermeisterin Sabine Wienpahl (SPD) verpflichtet. Der selbstständige Kaufmann, der in Kirchheimbolanden lebt und in Albisheim einen Lebensmittelmarkt betreibt, wird wie sein Vorgänger für die Schulverwaltung zuständig sein. Für Röss, der seit acht Jahren dem VG-Rat angehörte und auch Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands Kirchheimbolanden ist, rückte Frank Baum in den Rat nach. Didiers Nachfolge wird Franz Röss ebenfalls im Beirat des Energieversorgers EWR antreten. In der Sitzung informierte Wienpahl weiter über die Eilentscheidung zur Aufnahme eines Kommunaldarlehens in Höhe von 530.000 Euro; das Geld wird für die Dachsanierung der Grundschule Kirchheimbolanden gebraucht.