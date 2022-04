Am Samstag erlebt der Autokorso „gegen die Diskriminierung russischsprachiger deutscher Bürger“ seine dritte Auflage. Diesmal geht es von Kirchheimbolanden nach Worms und zurück. Die Behörden haben strenge Auflagen erteilt. Denn ganz ohne ist die Veranstaltung nicht.

„Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut“, teilt die Kreisverwaltung des Donnersbergkreises auf Anfrage mit – und verdeutlicht auf diese Weise, dass ihr offenbar auch nicht ganz wohl ist bei der samstäglichen Rundfahrt, die der Kirchheimbolander Alexander Gablonskij seit zwei Wochen organisiert. Der 39-Jährige, der im kasachischen Karaganda als Sohn eines Russen und einer deutschstämmigen Mutter geboren wurde, hatte gegenüber der RHEINPFALZ angekündigt, den Autokorso so lange fahren lassen zu wollen, „bis die Diskriminierung russischsprachiger Menschen aufhört“.

Gablonskij und etliche Angehörige der deutsch-russischen Gemeinschaft am Donnersberg fühlen sich seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar vermehrt Übergriffen ausgesetzt, „weil wir Russisch sprechen“, wie er sagt – und weil sich viele aus seinem Bekanntenkreis ebenso als Russen fühlen würden wie als Deutsche.

Nur 30 Fahrzeuge genehmigt

Darum hat er vor mehr als zwei Woche die Initiative ergriffen und den Autokorso aus der Taufe gehoben. Dessen Motto: „Wir sind für Frieden! Gegen Krieg! Gegen Diskriminierung russischsprachiger deutscher Bürger!“ Mitnichten würden nur Russlanddeutsche mitmachen, versichert Gablonskij. Ukrainer seien ebenso dabei. Auch mit der türkischen, arabischen und italienischen Gemeinde stehe man im Austausch. Er selbst habe Angehörige in der Ukraine und enge geschäftliche Beziehungen nach Kiew: „Wir sind für alle offen. In Europa sind wir doch eine Gemeinschaft.“

Weil aber am vergangenen Sonntag eine Demo russischsprachiger Menschen in Bad Kreuznach aus dem Ruder lief, haben die Behörden nun ein scharfes Auge darauf, wie sich die Teilnehmer des Nordpfälzer Autokorsos verhalten. Nur 30 Fahrzeuge sind genehmigt. Und wer Symbole präsentiert, die als Unterstützung für Putins Angriffskrieg gewertet werden könnten, etwa der Buchstabe „Z“, könnte sich strafbar machen, warnt die für Extremismus zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz. Vergangene Woche jedenfalls hätten sich die Mitfahrer an die Auflagen gehalten, sagt die Polizei.