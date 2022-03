Nach einer ersten Gesprächsrunde im Jahr 2020 und einer langen Corona-Pause soll es im nächsten Monat wieder eine Kinder-und Jugendtrauergruppe geben. Über den Neustart sprach Ursula Hillrichs mit Tanja Keller, Koordinatorin beim Ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Rockenhausen.

Frau Keller, welche Ziele verfolgen Sie mit der „Bunten Oase“?

Wir möchten Kinder und Jugendliche in ihrer Trauer auffangen, ihnen einen geschützten Raum für ihre Gefühle und für Gespräche bieten. Wir sind ein achtköpfiges Team und wollen ab dem 2. April einen Neustart mit einem veränderten Konzept gestalten.

Wie beurteilen Sie rückblickend die Arbeit mit der Gruppe vor zwei Jahren?

Richtig gut war’s. Und vor allen Dingen lehrreich für uns Erwachsene. Sechs Kinder waren beteiligt, die alle den Verlust ihres Vaters verkraften müssen. Wir haben von ihnen vor allen Dingen gelernt, unverstellt und unverkrampft zu sprechen. Erwachsene neigen dazu, Hemmungen zu entwickeln, wenn sie auf Trauernde treffen, wissen oft nicht, wie sie sich „richtig“ ausdrücken und verhalten sollen. Die Kinder haben uns vorgemacht, wie gut es ist, sich offen über Gefühle zu äußern.

Wie sieht das veränderte Konzept aus?

Unser Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis sechzehn Jahren, die unter einem Verlust leiden. Das muss nicht der Tod eines nahestehenden Menschen sein. Neu ist, dass auch Scheidungskinder und die, die gezwungen wurden, ihre Heimat zu verlassen, ausdrücklich eingeladen sind. Abschied hat viele Gesichter. Es wird auch keine feste Gruppe mehr geben wie beim ersten Ma,; eine Teilnahme ist jederzeit von 10 bis 12 Uhr am ersten Samstag im Monat nach vorheriger Anmeldung möglich, außer in den Ferien und an Feiertagen.

Sind die Eltern eingebunden?

Auf jeden Fall. Es findet ein Vorgespräch statt, zu dem die Erziehenden eingeladen werden, um einen Überblick über die familiäre Gesamtsituation zu bekommen. Bei der Gelegenheit bieten wir ihnen an, ebenfalls mit uns Gesprächen zu führen, wenn sie das möchten. Und da gilt es dann, die Balance zu wahren zwischen der Diskretion, die wir den Kindern zusichern, und sinnvollen Hinweisen für die Erwachsenen. Wir machen sie außerdem darauf aufmerksam, dass sie zusätzlich das Angebot wahrnehmen können, sich einmal im Monat mit anderen Trauernden im „Café Lebensraum“ auszutauschen.

Worüber sprechen Sie mit den Kindern und Jugendlichen?

Oft ergeben sich die Inhalte durch die Bedürfnisse und Bemerkungen der Kinder, aber wir haben auch feste Themen, an denen wir uns orientieren: Umgang mit Gefühlen, Inszenieren von Erinnerungen und achtsamer Umgang mit sich selbst sind ein paar Beispiele. Also, wir gestalten Kisten, Collagen und Bilder mit Erinnerungsstücken und wir gehen die Fragen an: Was tut mir gut? Wer ist da, wer kann mich unterstützen?

Freuen Sie sich auf die neue Gruppe?

Ja, sehr! Und die Tatsache, dass einige der Kinder, die in der ersten Gruppe 2020 dabei waren, angekündigt haben, wieder teilnehmen zu wollen, ist wohl ein gutes Zeichen. Offensichtlich ist der Austausch mit anderen, die sich in einer vergleichbaren Situation befinden, ausgesprochen hilfreich.

Anmeldungen sind ab sofort möglich unter Telefon 06361/929017 oder keller@diesozialstation.de