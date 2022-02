„Neue Wege der Innenentwicklung“: So lautet der Titel einer Impulsveranstaltung, zu der die Kreisverwaltung für Mittwoch, 23. Februar, 17 Uhr, einlädt. Zur Zielgruppe des Online-Treffens zählen auch Haus- und Grundstückseigentümer.

An jene privaten Eigentümer, aber auch an Bau- und Projektträger sowie vor allem alle Verantwortlichen, die für Planungs- und Gestaltungsfragen in Gemeinden und Bauverwaltungen wirken, richtet sich das Angebot am späten Mittwochnachmittag.

„Die Mitte unserer Dörfer und Städte zur Heimat machen, für Wohnen, Arbeiten, für Innovation und Zukunft“, so fasst Reiner Bauer, der Standortwickler des Donnersbergkreises, das Ziel der Initiative zusammen. Das sei sicher kein neues Vorhaben der kommunalen Arbeit. Dennoch gebe es in diesem Themenfeld neue Chancen und Möglichkeiten, die in der Veranstaltung beleuchtet werden sollen, teilt der Organisator mit.

Landrat: Kreisgebiet als Wohnregion begehrt

„Der Donnersbergkreis ist als Wohnregion begehrt. Das ist auch das Ergebnis davon, dass wir den Menschen etwas zu bieten haben, eine reizvolle landschaftliche Vielfalt und eine tolle Lebensqualität“, sagt Landrat Rainer Guth. Nun gehe es darum, auch die Orts- und Stadtkerne zum Gewinner dieses Trends zu machen. Mit bewährten und mit neuen Instrumenten soll die Entwicklung dahin forciert werden.

Unter dem Projekttitel „Heimathaus“ hat die Kreisverwaltung verschiedene Handlungsansätze gebündelt, um die Innenwicklung weiter zu befördern. Die Initiative richtet sich zunächst an alle Eigentümer – sowohl privat als auch kommunal –, die an ihrem Objekt eine Aufwertung vornehmen wollen. Im besonderen Fokus stehen ungenutzte oder untergenutzte Objekte und Flächen.

Monatlich soll unterbreiten Fachleute Vorschläge

Die Eigentümer sollen die wesentlichen Informationen zum Objekt mit eigenen Verwendungsvorstellungen in einem Steckbrief zusammenfassen können. In der Kreisverwaltung wird dann künftig einmal im Monat ein Team aus Experten Verwendungsvorschläge, Fördertipps oder auch weitere Kontakte für das jeweilige Objekt vermitteln.

INFO

Die Veranstaltung läuft online über Webex. Anmeldungen per E-Mail an rbauer@donnersberg.de.