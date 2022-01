Die Waldkita Kirchheimbolanden wird künftig „Die Frischlinge“ heißen. Darauf hat sich der Stadtrat geeinigt und folgte damit dem Wunsch der Erzieherinnen und Kinder der Kita am ehemaligen Thielwoog-Gelände.

Die Namenswahl sei eine passende Anlehnung an die „Kerschemer Wutz“, befand Lea Weber (Die Grüne), die auch deshalb die Entscheidung begrüßte, weil diese den Wunsch derjenigen berücksichtige, um die es auch gehe. Aus 50 Vorschlägen hatten die Erzieherinnen gemeinsam mit den Kindern einige in die engere Wahl genommen, sechs Vorschläge hatten es in die Endauswahl geschafft: Die Frischlinge, Die Rehkitze, Waldzwerge, Waldkobolde, Waldwichtel und Leiselsbacher Laubfrösche.