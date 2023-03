Donnersbergkreis. Infoveranstaltung am 22. März ab 19 Uhr in der Stadthalle an der Orangerie, Kirchheimbolanden

Im Vorfeld der diesjährigen „Kerchemer Bierwoche“, die vom 09. bis 11. Juni stattfinden wird, hat die Stadt in den vergangenen Tagen Einladungen an potentielle Umzugsteilnehmer bereits verschickt. Nun lädt die Verbandsgemeindeverwaltung zusammen mit der Stadt zu einer Infoveranstaltung des TÜV Rheinland in die Stadthalle an der Orangerie, Kirchheimbolanden. Am kommenden Mittwoch, 22. März, spricht Axel Witte zu den aktuellen Themen, zu der Frage der Betriebserlaubnisse von Umzugswagen und Gespannen sowie zu Themen der An- und Aufbauten wie Deko. Zu der kostenfreien Infoveranstaltung sind alle Interessenten von Bierwoche und Kerweumzügen des Jahres sowie die Entscheider von Vereinen und aus der Kommunalpolitik eingeladen. In der rund 90-minütigen Veranstaltungen werden auch Hinweise zu Bau eines Wagens gegeben. Es besteht die Möglichkeit der Fragestunde. Die Stadt Kirchheimbolanden weist im Vorfeld darauf hin, dass sie bei der Bierwoche die Gebühren für die TÜV-Prüfungen der Umzugswagen übernehmen wird.