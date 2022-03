Mit dem Tourismusprojekt „Familienfreundliches Stahlberg“ kann die VG Nordpfälzer Land einen großen Schritt nach vorne machen.

Es klingt alles sehr durchdacht, was die Ortsgemeinde Stahlberg zusammen mit der VG geplant hat. Spiel und Spaß in der Natur sind Themen, die momentan sehr im Fokus stehen. Zumal viele Alleinstellungsmerkmale vorgesehen sind. Als allererstes zu nennen: die Waldmurmelbahn. Davon gibt es noch nicht allzu viele und noch keine in der Pfalz. Die würde wohl nicht nur ich am liebsten sofort ausprobieren.

Schlau von den Planern ist auch, auf den Wohnmobiltourismus aufzuspringen, der nicht erst seit Corona boomt. Stellplätze werden überall in Deutschland gesucht, warum also nicht auch in Stahlberg, zumal dort speziell junge Familien im Blick sind und die Örtlichkeiten auf deren Bedürfnisse ausgerichtet werden soll. Kurz gesagt, dieses Projekt kann wirklich touristische Strahlkraft entwickeln, die viele Menschen auf den Stahlberg und damit in die Region um den Donnersberg locken kann.