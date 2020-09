Bis zur Corona-Zwangspause trafen sich Trauernde an jedem Dienstag im Monat in der Sozialstation Rockenhausen zum „Café Lebensraum“. Neben geistigen Impulsen zum Thema Trauer und Verlust bot sich bei Kaffee und Kuchen die Gelegenheit zum Austausch. Das Team des „Cafés Lebensraum“ möchte jetzt mit einer neuen Struktur wieder starten. Wie die Organisatoren vom Ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst mitteilen, wird ein moderierter Austausch zu Themen der Trauer im Mittelpunkt stehen. Geschulte Trauerbegleiterinnen und Seelsorger stehen für die Gespräche zur Verfügung.

Angesprochen sind volljährige Trauernde, deren Verlust ab zirka acht Wochen und nicht länger als zwei Jahre zurückliegt. Die Trauernden haben die Möglichkeit und den Raum, über Gefühle, Sorgen und Ängste zu sprechen.

Das „Café Lebensraum“ startet am Dienstag, 29. September, und findet dann an jedem letzten Dienstag im Monat von 15 bis 17 Uhr statt. Personen, die sich noch nicht bereit fühlen, mit ihrer Trauer in eine Gruppe zu kommen, können eine Einzeltrauerbegleitung anfragen. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung in der Sozialstation ist erforderlich.