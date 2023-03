Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So ungewiss es auch ist – das Morgen gehört immer der Jugend. In diesem Jahr ist aber auch für sie alles anders. Statt der großen Freiheit, die nach dem Schulabschluss wartet, statt Tausender Möglichkeiten, die sich plötzlich auftun, werden die jungen Menschen in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie ausgebremst. Eine neue Serie beschäftigt sich mit ihnen.

Bittersüße Vorfreude. Vielleicht umschreibt das am besten jenes Gefühl, das man in und nach seinem letzten Schuljahr spürt. Klar, da schließt sich ein Kapitel