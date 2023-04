Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Baustein? Gar ein Meilenstein? Die neue Halle für die Schnell-Einsatz-Gruppen (SEG) des DRK ist dringend notwendig. Daran ließ niemand ein Zweifel, der am Samstag zur Einweihung des 1,4-Millionen-Euro-Baus mit von der Partie war. Mit der modernen SEG-Heimstatt ist in Rockenhausen ein Katastrophen-Stützpunkt entstanden. Kritik gab’s indes auch.

Nicht allein vor Ort zeigen sich die Katastrophenschützer vom Donnersberg einsatzbereit. Sie packen auch mit an, wenn andernorts Not herrscht. So waren zum Beispiel nach der Juli-Flut im Ahrtal