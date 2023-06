Auf Informationstafeln bekommen die Besucher des Vicus in Eisenberg jetzt mehr Informationen, die nicht nur den neuesten Kenntnisstand der Historiker abbilden. Die Schilder machen die alte Römersiedlung auch digitaler.

„Der Tote im Hof“ steht auf der großen Informationstafel. Sie ist eine von insgesamt 15, die der Förderverein des römischen Vicus samt einer Online-Präsenz jetzt der Stadt Eisenberg übergeben hat. Er hat sie in Zusammenarbeit mit der Landesarchäologie Speyer erstellt. Die Initiative zur Beschilderung ging vom Förderverein aus, wie dessen Vorsitzender Thomas Hauck mitteilte. Damit soll mehr Interessantes zum römischen Vicus bekanntgemacht und zugleich in einer zukunftsweisenden Form mit den Möglichkeiten des Internets verknüpft werden.

Inhalte veraltet

Bereits 2018 hatte der Förderverein die vorhandene Beschilderung erweitert und die beiden neuen Tafeln mit QR-Code ausgerüstet. Die Schilder sollten dann auch in dem neuen Design gestaltet werden. Allerdings sei bei der Überarbeitung der Texte schnell deutlich geworden, dass eine komplette Erneuerung der Inhalte erforderlich war, erläuterte der Vorsitzende. Denn zwischenzeitlich waren durch die weiterführenden archäologischen Grabungen neue Erkenntnisse unter anderem zum Burgus gewonnen worden.

Durch die Corona-Pandemie hat sich das Vorhaben dann allerdings wieder verzögert. Die älteren Schilder vor und im Schutzbau wurden dann komplett überarbeitet und erneuert, sodass die meisten davon bereits beim Römerfest im vergangenen Jahr aufgestellt werden konnten. Die Internetpräsenz hat ein Vereinsmitglied ehrenamtlich erstellt, das auch weiterhin die Aktualisierungen und Erweiterungen gratis für den Förderverein übernimmt.

Knapp 4000 Euro investiert

Die für die Herstellung der Tafeln entstandenen Kosten wurden von der Landesarchäologie übernommen. Die verzinkten Rahmen und das erforderliche Montagematerial bezahlte der Förderverein in Höhe von 3900 Euro. Und die Aufstellung der Tafeln übernahm die Stadt.

Vorsitzender Hauck weist in diesem Zusammenhang auf die nächste Veranstaltung des Fördervereins Römischer Vicus hin. Am kommenden Wochenende 24./25. Juni findet im Römerpark das Metallurgiesymposium statt. Dabei gibt es Vorführungen zu Bronzeguss und Eisenerzverhüttung. Darüber hinaus wird den Besuchern die Weiterverarbeitung der Metalle gezeigt. Im kulinarischen Angebot sind lukanische Bratwürste, das Schafskäse-Gericht Moretum, Kuchen, frisches Brot direkt aus den Backöfen vor Ort, Kaffee und kalte Getränke.

Termin

Metallurgiesymposium am Römischen Vicus in Eisenberg am Samstag, 24. Juni, 13 bis 19 Uhr; Sonntag, 25. Juni, 10 Uhr bis 17 Uhr.