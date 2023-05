Schlichten statt richten: Für den Schiedsamtsbezirk Kirchheimbolanden wurden jetzt zwei neue Schiedspersonen in ihr Amt eingeführt. Thomas Edinger, Direktor des Amtsgerichts Rockenhausen, überreichte die Ernennungsurkunden an Daniel Dreißigacker aus Bischheim und dessen Stellvertreterin Bettina Kulling aus Bolanden. Die nächsten fünf Jahre werden die beiden das Ehrenamt der Schiedsperson ausüben und bei Streitigkeiten zwischen Bürgern vermitteln. Schiedspersonen sind zuständig für die Schlichtung von bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und von Strafsachen. Vor allem bei Nachbarschaftsstreitigkeiten werden ihre vermittelnden Dienste oft in Anspruch genommen. Sie können auch bei Delikten wie Beleidigung, Körperverletzung oder Sachbeschädigung angerufen werden. Sie versuchen dann eine gütliche Einigung zu erreichen, bevor eine Klage vor Gericht erhoben wird. Ziel ist es, einen langwierigen und kostspieligen Rechtsstreit zu vermeiden. Die neuen Schiedspersonen wurden vom Verbandsgemeinderat gewählt und vom Amtsgericht bestätigt. Sie lösen Herbert Uhl und Wolfgang Huber ab. Edinger und VG-Bürgermeisterin Sabine Wienpahl dankten Uhl und Huber für ihren Einsatz.