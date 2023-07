In Würzweiler soll es künftig in der Gewanne Arensheck eine Freiflächen-Photovoltaikanlage geben. Die Gemeinde könnte davon profitieren, noch gibt es aber ein paar Hürden zu überwinden.

Auf rund neun Hektar zurzeit noch landwirtschaftlich genutzter Fläche soll künftig vom Mainzer Projektentwicklers und Dienstleisters Wiwi consult regenerativer Strom erzeugt werden. Bei der Fläche handelt es sich laut Ortsbürgermeister Uwe Pfeiffer um ein sogenanntes benachteiligtes landwirtschaftliches Gebiet, die Ackerbodenwerte liegen alle unterhalb von 40. Ein aufwendiges Verfahren, damit dort eine PV-Anlage gebaut werden kann, fiele also weg. Außerdem seien die Voraussetzungen für eine Vergütungsfähigkeit nach dem Neue-Energien-Gesetz 2023 erfüllt. Der Netzanschluss soll mit dem des geplanten Windparks in Gerbach und Dielkirchen kombiniert werden.