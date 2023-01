Die Deutsche Post hat am Mittwoch eine neue Partnerfiliale in Ramsen eröffnet. Darüber hat das Unternehmen am selben Tag informiert. Die Partnerfiliale Ramosa-Markt hat Brief-, Paket- und Expressdienstleistungen im Angebot und ist insgesamt 49 Wochenstunden geöffnet.

Nein, allzu lange hat es nicht gedauert, ehe die Ramser wieder mit einem Angebot der Deutschen Post versorgt waren. Am 31. Dezember ist der Post-Service in der bisherigen Partnerfiliale eingestellt worden. Vier Tage später ist schon der neue Service verfügbar. „Als gegen Jahresende klar war, dass der Service der Deutschen Post hier in Ramsen eingestellt wird, haben wir uns nach einer Empfehlung an das Unternehmen gewandt und uns darum beworben, Partnerbetrieb zu werden“, so Margarete Hennek, die Inhaberin des Ramosa-Markts, der im Februar seinen zehnten Geburtstag feiert.

Sie und ihre drei Mitarbeiterinnen seien in den vergangenen Monaten nun geschult worden, hätten jede Menge Lehrmaterial bekommen und haben ihre Stunden aufgestockt, um die zusätzlichen Aufgaben im Laden zu stemmen. „Wir schauen uns das jetzt mal an und schauen dann, ob wir noch Stunden draufpacken“, sagt sie. Im Ramosa-Markt kann man nun also unter anderem Briefmarken kaufen oder Briefe oder Pakete an nationale oder internationale Adressaten aufgeben. Das klassische Post-Programm eben. „Uns war wichtig, dass die Menschen im Ort eine Anlaufstelle haben und nicht für jede Briefmarke nach Eisenberg fahren müssen“, so Hennek über ihre Beweggründe.

Die Geschäfte im Laden, der das komplette Grundbedürfnis der Ramser Bevölkerung abzudecken versucht, laufen stabil, sagt sie. Trotz aller Krisen. Der Ramosa-Markt führt neben Lebensmitteln, frischen Backwaren etwa auch Drogerie-Artikel oder Tabakwaren., setzt dabei vor allem auch auf regionale Partnerschaften. „Ich habe das Gefühl, dass es für solche Angebote wieder eine Wertschätzung gibt, gerade in Zeiten, in denen so viel schließt“, so Hennek.

Die Deutsche Post DHL Group betreibt bundesweit rund 25.500 Verkaufsstellen nahezu ausschließlich mit Partnern, bestehend aus rund 13.000 klassischen Partner-Filialen, 10.500 DHL Paketshops und über 2000 Verkaufspunkten für kleinere Postdienstleistungen.

Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten der Post in Ramsen sind deckungsgleich mit jenen des Ramosa-Markts: Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag jeweils 8 bis 18 Uhr; Dienstag 8 bis 13 Uhr und Samstag 8 bis 12 Uhr.