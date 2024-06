Zwei Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit einer Gesamtgröße von knapp 38 Hektar sollen in Rathskirchen gebaut werden. Der Gemeinderat hat dafür nun grünes Licht gegeben.

In der Gewanne „Hinter dem Wald/Brunnenwiese“ soll ein Solarpark auf einer Fläche von rund 19,6 Hektar entstehen. Die regenerativ erzeugte Strommenge wird mit zwölf Millionen Kilowattstunden angegeben. Damit sollen rund 3400 Haushalte versorgt werden können. Zudem sollen rund 7500 Tonnen CO 2 eingespart werden. Als Investitionssumme nennt der Mainzer Projektierer Bejulo 6,7 Millionen Euro.

Außerdem soll in der Gewanne „Platt-Steinebrück“ auf 18,3 Hektar ein Solarpark entstehen, der 15 Millionen Kilowattstunden Strom jährlich erzeugen könnte. 29.500 Module sollen verbaut und rund 9400 Tonnen CO 2 eingespart werden. 4300 Haushalte könnten damit rein rechnerisch im Durchschnitt versorgt werden. Bejulo investiert dort nach eigenen Angaben rund 8,4 Millionen Euro. Alle Bebauungsplan- und Verfahrenskosten trägt der Investor, die Gemeinde hat dies in einem gesonderten städtebaulichen Vertrag geregelt.

Kein zeitaufwendiges Verfahren

Die Flächen waren in einer Potenzialstudie als gut geeignet bewertet worden. Die Bodenwerte der Grundstücksflächen liegen unterhalb des maßgeblichen Werts von 41 und sind damit nicht hochwertig. Damit ist auch ein besonderes und bürokratisches sowie zeitaufwendiges Zielabweichungsverfahren in der Genehmigungsphase nicht notwendig.

Die Gemeinde könnte jährlich mit einer mittleren fünfstelligen Summe an Einnahmen aus der Beteiligung bei der Einspeisevergütung rechnen, dazu kommen noch etwaige Gewerbesteuerzahlungen und eventuelle Kabelentgelte, wie es in der Sitzung des Gemeinderats hieß.