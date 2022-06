Der Ärztemangel ist in manchen Orten schon deutlich spürbar. Gibt ein Mediziner aus Alters- oder Gesundheitsgründen die eigene Praxis auf, ist es für die Patienten schwierig, bei einem anderen Arzt unterzukommen. Und auch die Krankenhäuser tun sich oft schwer, neues Personal zu finden, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung. Wie in allen Branchen und Regionen fehlen die Fachkräfte. Die Kreisverwaltung des Donnersbergkreises will nun aktiv versuchen, die Situation zu verbessern: Mit einem Mediziner-Camp sollen angehende Ärzte dafür begeistert werden, künftig im Donnersberger Land zu leben und zu arbeiten.

Die zweitägige Veranstaltung am Donnerstag, 8., und Freitag, 9. September, richtet sich an Frauen und Männer, die auf der Zielgeraden der Ausbildung sind und sich Gedanken machen, wo sie künftig leben und arbeiten könnten. In medizinischen Workshops in Praxen und Krankenhäusern können die Weiterbildungsmöglichkeiten im klinischen und fachärztlichen Bereich kennengelernt werden. „Hier kann die Region mit hoher Kompetenz und mit modernen Beschäftigungsperspektiven punkten“, betont Wirtschaftsförderer Reiner Bauer, der das Camp zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung organisiert.

Neben der Gelegenheit zum Austausch geht es auch um die Region, die bei Erlebnistouren präsentiert wird. Die Teilnehmer können in einem Hotel vor Ort kostenfrei übernachten.

Info



Anmeldungen zum Mediziner-Camp bei Gesundheitsmanagerin Nagihan Bostanci unter Telefon 06352 710-486 oder per Mail an nbostan-ci@donnersberg.de.