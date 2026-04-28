Die DHL-Gruppe hat eine neue solarbetriebene Packstation in Albisheim (Stetter Straße 5) in Betrieb genommen. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken, teilt das Unternehmen mit. Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 66 Fächer und „erweitert somit die Möglichkeiten des Paketempfangs und -versands“, heißt es weiter. Bei der neuen Packstation mit der Nummer 101 handelt es sich demnach um einen App-gesteuerten Automatentyp, der – anders als die klassische Packstation – kein Display benötigt, da Kunden ihn nach Angaben von DHL ausschließlich per Smartphone bedienen. Ein Großteil der App-gesteuerten Packstationen sei zudem mit Solarzellen auf dem Dach ausgestattet, sodass sich die Packstation mit regenerativen Energien komplett selbst versorgen kann.

DHL betreibt bundesweit mehr als 17.000 Pack- und Poststationen, 12.400 Postfilialen und 10.000 DHL Paketshops. „Wir planen, unser Automatennetz bis 2030 auf rund 30.000 Automaten zu verdoppeln“, heißt es in der Mitteilung. Eine Anmeldung für den Packstation-Service ist unter dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der App-gesteuerten Packstation benötigen Neukundinnen und Neukunden die „Post & DHL App“.