Albisheim Neue Packstation in Albisheim in Betrieb

Die neue Packstation in Albisheim kann von Kunden ausschließlich per Smartphone bedient werden.
Die neue Packstation in Albisheim kann von Kunden ausschließlich per Smartphone bedient werden.

Die DHL-Gruppe hat eine neue solarbetriebene Packstation in Albisheim (Stetter Straße 5) in Betrieb genommen. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken, teilt das Unternehmen mit. Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 66 Fächer und „erweitert somit die Möglichkeiten des Paketempfangs und -versands“, heißt es weiter. Bei der neuen Packstation mit der Nummer 101 handelt es sich demnach um einen App-gesteuerten Automatentyp, der – anders als die klassische Packstation – kein Display benötigt, da Kunden ihn nach Angaben von DHL ausschließlich per Smartphone bedienen. Ein Großteil der App-gesteuerten Packstationen sei zudem mit Solarzellen auf dem Dach ausgestattet, sodass sich die Packstation mit regenerativen Energien komplett selbst versorgen kann.

DHL betreibt bundesweit mehr als 17.000 Pack- und Poststationen, 12.400 Postfilialen und 10.000 DHL Paketshops. „Wir planen, unser Automatennetz bis 2030 auf rund 30.000 Automaten zu verdoppeln“, heißt es in der Mitteilung. Eine Anmeldung für den Packstation-Service ist unter dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der App-gesteuerten Packstation benötigen Neukundinnen und Neukunden die „Post & DHL App“.

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