Im November soll das ambitionierte Festival „Neue Musik“ in Rockenhausen seine Neuauflage erfahren – sofern die Pandemieentwicklung das zulässt. Stammtischtreffen bieten schon im Vorfeld die Gelegenheit, sich der Neuen Musik anzunähern.

Lydia Thorn Wickert, die Organisatorin des Festivals, hat für diese drei kulturreichen Tage im November ein erlesenes Programm mit internationalen Komponisten und Interpreten vorbereitet. Sie will aber die „Neue Musik“ ebenso im Vor- und Umfeld zum Thema machen, zum Gegenstand der Auseinandersetzung und eines intensiveren Kennenlernens.

In dieser Absicht lädt sie nun zu Stammtischtreffen zum freien Austausch über „Neue Musik“ ein. Dazu ist jeder Interessierte eingeladen, und sie will zu diesen Gesprächsrunden auch Interpreten und Komponisten einladen, wie sie gegenüber der RHEINPFALZ ankündigt. Diese Stammtische sollen stattfinden im „Pfälzer Hof“ in Rockenhausen. Als Auftakttermin nennt sie den 23. Juli. Für diesen Abend möchte sie die Zwillinge Clara und Marie Becker aus Kirchheimbolanden als Gesprächspartnerinnen einladen. Die beiden jungen Nachwuchspianistinnen, die sich auf Klavier-Duo spezialisiert haben und bereits mit großem Erfolg auf den Konzertbühnen unterwegs sind, sind am Programm des Festivals „Neue Musik“ beteiligt. Der nächste Stammtisch folgt am 20. August. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr.