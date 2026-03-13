Mit einer eigens angeschafften Geschwindigkeitsmesstafel geht die Ortsgemeinde Breunigweiler nun gegen Raser vor. Das teilte Ortsbürgermeister Marcel Form mit. Diese wurde in den vergangenen Wochen an besonders prekär wahrgenommenen Stellen wie der Hauptstraße, der Schulstraße und der Bergstraße aufgestellt. Schon längere Zeit hatten sich Bürger über Verkehrsteilnehmer beschwert, die sich nicht an das vorgegebene Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde hielten.

„Das Gute ist, die Messtafel zeigt nicht nur den Fahrern die Geschwindigkeit an und kommentiert sie, sondern sie zeichnet die Geschwindigkeiten in beide Richtungen auf“, berichtet Form. Entsprechend liegen der Ortsgemeinde dann verwertbare Daten vor.

Vorbildlicher unterwegs als gedacht

Bislang hätte sich die Wahrnehmung der Anwohner nicht bestätigt. 90 Prozent der Verkehrsteilnehmer seien „vorbildlich unterwegs, unterschreiten sogar oftmals die vorgegebenen 50 km/h“, so Form weiter. Vor allem in der Schul- und Bergstraße habe es keine Vorkommnisse gegeben, weshalb die Messtafel dort relativ schnell wieder abgebaut wurde. Im Gegensatz zur Hauptstraße: Dort habe die Ortsgemeinde einen regelmäßigen Ausreißer aufzeichnen können, der sich einmal die Woche etwas leistet: „Der Spitzenreiter ist in der Hauptstraße Richtung Ortsausgang mit 105 Sachen unterwegs gewesen.“ Nun hofft Form, dass der Bleifuß sich mithilfe der Geschwindigkeitsanzeige zur Besinnung bringen lässt. Und Form verspricht Nachbarschaftshilfe: „Auch unsere Nachbargemeinden können sich die Tafel gerne mal ausleihen“.