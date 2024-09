Die Entscheidung war nicht einfach, steht nun aber fest. Der Rat hat sich aber auch für einen möglichen Anschluss ausgesprochen. Als Kosten stehen mehr als drei Millionen im Raum.

Der Neubau der Kindertagesstätte in Kriegsfeld ist wieder einen Schritt weiter gekommen. Wie der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat, soll die neue Kita nun doch dreigruppig gebaut werden, inklusive eines Anschlusses für einen möglichen späteren Anbau einer vierten Gruppe. Außerdem soll der Neubau eine Frischküche bekommen. Das beauftragte Architekturbüro beginnt nun mit den Planungen, als Kosten stehen bis zu 3,5 Millionen Euro im Raum. Bis zuletzt fiel die Entscheidung schwer, da der Bedarf bei der Raumplanung eng an der Grenze zwischen drei und vier Gruppen verläuft.

Aktuell leben in den Gemeinden Kriegsfeld und Mörsfeld, die die Einrichtung gemeinsam nutzen, 59 Kinder im entsprechen Alter. Die Grenze für eine dreigruppige Einrichtung liegt bei 63 Kindern. Schon zuletzt äußerte Bürgermeisterin Angi Brabänder Bedenken, da nicht absehbar sei, ob in naher Zukunft etwa durch die Wiederinbetriebnahme des ehemaligen Munitionslagers „North Point“, die Ansiedlung von „Lilly“ in Alzey oder auch durch die Entwicklung der Kita der angrenzenden Gemeinde Oberwiesen nicht doch bald ein höherer Bedarf besteht. Ein dann erst zu startender Anbau würde wieder Zeit und auch mehr Geld kosten. Baut die Gemeinde nun aber über den aktuellen Bedarf hinaus, könnte das wiederum Probleme beim Fördergeld bedeuten.