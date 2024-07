Ulrike Heubeck ist seit Juni neue Bezirkskantorin in Kirchheimbolanden und dem Dekanat Donnersberg. Am Sonntagabend stellte sich die gebürtige Fränkin aus Ansbach in einem Antrittskonzert mit Werken von Mendelssohn, Bach, José Ximenez, Johann Friedrich Fasch und August Gottfried Ritter an der Stummorgel der Paulskirche vor. Sie führte auch selbst durchs Programm.

Zum Auftakt interpretierte die junge Organistin, die in Würzburg studiert hat und vorher in Bad Reichenhall und Bad Berneck tätig war, die „Batalla de 6 tono“ des in Deutschland