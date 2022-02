Die Verbandsgemeinde Winnweiler investiert in eine neue Heizungsanlage für die Kindertagesstätte in Steinbach. Zwar ist die VG nicht Eigentümerin des Gebäudes, allerdings befindet sich die Tagesstätte in ihrer Trägerschaft. Und für die Neuanschaffung für 11.500 Euro spricht einiges.

Die Heizung in der Kindertagesstätte Steinbach ist 21 Jahre alt und vor allem in den kalten Monaten in jüngster Zeit immer wieder ausgefallen, informierte Bürgermeister Rudolf Jacob den Verbandsgemeinderat in dessen jüngster Sitzung. „Wir können es der Gemeinde Steinbach, die uns das Gebäude seit vielen Jahren unentgeltlich für die Nutzung als Kindertagesstätte zur Verfügung stellt, nicht zumuten, jetzt die Heizung zu erneuern“, so der Bürgermeister. Jacob betonte, dass sich an der Gebäudenutzung in der Zukunft kaum etwas ändern werde, da die Kindertagesstätte in Steinbach auch weiterhin von der Verbandsgemeinde betrieben werden müsse.

Die alte Heizanlage, die aus zwei Gasthermen besteht, wird durch eine moderne Anlage ersetzt, die den heutigen Anforderungen entspricht. Auch die Abgasrohre werden entsprechend angepasst, heißt es aus der Bauabteilung der VG-Verwaltung. Der Verbandsgemeinderat entschied sich für einstimmig für das günstigste Angebot, das von der Kühner GmbH aus Winnweiler abgegeben worden war.