20 Wehrleute, darunter sechs Frauen, bilden die neu aufstellte Feuerwehr in Höringen. Zum offiziellen „Dienst-Beginn“ waren am Sonntag Repräsentanten aus Politik und Brandschutzwesen gekommen, um zu gratulieren. Rudolf Jacob (CDU), als Bürgermeister oberster Brandschützer in der Verbandsgemeinde Winnweiler, versicherte den Wehrleuten breite Unterstützung aller politischen Gremien zu.

Binnen weniger Monate war es gelungen, provisorische Räumlichkeiten zu organisieren, vor allem aber die Ausbildung der Wehrleute zu bewältigen. Wehrleiter Christian Füllert lobte denn auch die Arbeit von Kreisausbilder Michael Appel und freute sich, dass nun endlich eine Lücke im Alarmplan der VG geschlossen worden ist. Brand- und Katastrophenschutz-Inspekteur Eberhard Fuhr brachte die Bedeutung der Wehr auf den Punkt: „Wenn ihr einen guten Job macht, seid ihr unbezahlbar“.