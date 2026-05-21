Der Göllheimer Künstler Hermann Stabel hat an der Fassade der Kunstscheune eine mehrteilige Kunstinstallation geschaffen.

Die Installation an der Göllheimer Kunstscheune entstand Ende 2025 und Anfang 2026 in zwei Abschnitten: Zuerst montierte Hermann Stabel auf der Natursteingiebelwand der Kunstscheune vier große, verzinkte und pulverbeschichtete Stahlplatten und eine kleinere Aluplatte. Sie sind mit Lackfarben mit fließenden Farbverläufen in Naturtönen bemalt.

Dieser weithin leuchtende „Wegweiser zu Kunst und Kultur“ wurde vom Künstler um Hinweisschilder zur Kunstscheune und zum Kulturhof ergänzt. Diese gehören zum Kulturkarree Göllheim.

Drei Meter hohe Sandsteinsäule im Zentrum

Im nun fertiggestellten zweiten Abschnitt ergänzte Hermann Stabel den Eingangsbereich um ein weiteres Ensemble: Im Zentrum steht eine drei Meter hohe, naturbelassene Sandsteinsäule, die aus dem landwirtschaftlichen Anwesen Behlen stammt, zu dem die Kunstscheune einst gehörte. Auf dieser thront ein vom Künstler blutorange lackiertes, riesiges Mühlenradfragment, das aus dem Göllheimer Historienstück „Die Schlacht“ von 2023 stammt.

Die Idee und künstlerische Gestaltung sowie die Durchführung lagen in den Händen des Künstlers Hermann Stabel. Ortsbürgermeister Dieter Hartmüller hat die Ausführung mit großer Freude begleitet, heißt es in einer Mitteilung.