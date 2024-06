Linie 420 bindet Ortschaften ohne Bahnhof ein

Ab dem 9. Juni wird es eine neue Busverbindung zwischen Kirchheimbolanden und Alzey geben. Über diese Linie werden die Gemeinden Mauchenheim, Morschheim und Orbis, die über keine Bahnhaltepunkte verfügen, an die beiden Städte angebunden. Im Stadtgebiet Alzey verkehrt der Bus über Friedhof, Nibelungenstraße, Rheinhessen-Fachklinik zum Rheinhessen-Center. In Kirchheimbolanden am Schlossgarten/Bahnhof besteht aus Richtung Alzey kommend immer ein Anschluss an die Regionalbahn nach Mainz und umgekehrt vom Zug auf den Bus in Richtung Alzey. Dadurch werden vor allem Orbis und die Stadtteile Haide und Kupferberg an den Bahnhof Schlossgarten mit direkten Umsteigebeziehungen angebunden. Im Stadtgebiet Kirchheimbolanden verkehrt der Bus weiter über Kreisverwaltung und Alter Bahnhof zum Krankenhaus und wendet in der Regel an der Marnheimer Straße, von wo aus er über Alter Bahnhof und Kreisverwaltung zum Schlossgarten/Bahnhof zurück und weiter fährt.

Die Linie 420 verkehrt montags bis freitags im Ein-Stunden-Takt, am Wochenende im Zwei-Stunden-Takt. Die Bedienzeiträume sind montags bis donnerstags etwa von 5 bis 24 Uhr, freitags und vor Wochenfeiertagen bis 0.45 Uhr, samstags von 5 bis 1.30 Uhr und sonn-/feiertags von 8 bis 24 Uhr. rhp