Am Samstag, 8. Oktober, sollen bei einem „Mit-Mach-Tag“ in Alsenz neue Blumenwiesen angelegt werden. Am Ortseingang und am sogenannten „Gottschoplatz“ in der Ortsmitte sollen diese Wiesen dann im Frühling 2023 erstmals erblühen. Die Blumenzwiebeln werden von den Wahlhelfern der Landtagswahl 2021 gespendet. Zudem werden am Samstag auf dem Friedhof Pflege- und Unterhaltungsarbeiten an den Wegen und Hecken durchgeführt. Treffpunkt für alle, die mit anpacken wollen, ist um 9 Uhr am Bauhof am Dorfgemeinschaftshaus.