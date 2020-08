Mit einem einfachen Spaten wollte sich Stadtbürgermeister Michael Vettermann offenbar nicht zufrieden geben. Auf der einstigen Wiese „Im Schlüssel“ durfte er – zumindest kurzzeitig – im Bagger sitzen. Für den Rockenhausener Stadtchef wurde der Spatenstich für das Neubaugebiet in Dörnbach so gleich in zweifacher Hinsicht zu einem erfreulichen Ereignis.

„Ich freue mich, wenn etwas vorangeht“, sagte Vettermann, der gemeinsam mit Palatia GmbH-Geschäftsführer Hubert Bruch am Freitag rund 30 Besucher zu „seinem ersten Spatenstich“ begrüßte. „Der erste Bauabschnitt wurde bereits vor 20 Jahren erschlossen“, so Bruch. Damals sei der Verkauf der Bauplätze zunächst schleppend angelaufen. Jetzt gebe es rege Nachfrage. „Von zwölf Grundstücken des zweiten Bauabschnitts sind zehn verkauft“, bestätigte der Dörnbacher Ortsvorsteher Georg Nickel. Für die sieben Grundstücken des dritten Bauabschnitts gebe es bereits drei Interessenten.

Die zwischen 480 und 710 Quadratmeter großen Flächen seien nicht nur begehrt bei jungen Familien aus der Umgebung. „Wir haben Käufer aus Kaiserslautern und Alzey“, freute sich Bruch. Das Interesse sei wohl auch in der kommenden Ortsumgehung von Imsweiler begründet, waren sich Vettermann und Bruch einig.

„Wenn man pro Grundstück 400.000 Euro rechnet, die verbaut werden, unterstützen wir auch die lokalen Handwerker“, so Bruch. Er sei sicher, dass die rund 650 Einwohner des Rockenhausener Stadtteils die neuen Mitbürger schnell in die Ortsgemeinschaft integrieren werden.