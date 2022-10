Der Familienwald in Sippersfeld wächst und gedeiht. Vor einem Jahr wurden dort 600 Bäume angepflanzt, die nun schon um einiges gewachsen sind. Allerdings gab es so manche Schwierigkeiten zu überstehen – und beendet ist das Projekt noch lange nicht.

Als Erstes müssen Maria, Constantin, Max und Ferdinand im Familienwald von Sippersfeld „ihre“ Bäume suchen. Sie flitzen durch die Mini-Baumreihen und suchen nach den Namensschildern. „Das hier sind meine“, ruft der sechsjährige Ferdinand freudig. Alle vier waren im vergangenen Jahr dabei, als mit 90 anderen Kindern die ersten Bäume im neugegründeten Familienwald von Sippersfeld gepflanzt wurden.

Daran erinnern sich die vier noch ganz genau: Kleine dünne Kastanien, Buchen, Eichen und Kiefern wurden in Löcher gesetzt. Sobald die Wurzel ganz im Boden war, wurde das Loch mit Erde verschlossen. Die beiden achtjährigen Max und Constantin waren sogar schon am Vortag mit dabei, als die Pflanzaktion vorbereitet wurde. Nun sind die Bäume um einiges gewachsen, dicker geworden und haben Blätter ausgetrieben, beobachten die Kinder.

Für die Zukunft

Die Kinder wissen auch schon, wie wichtig Bäume sind. „Weil es gut für die Umwelt ist und wir so den Wald unterstützen.“ Und die elfjährige Maria kann es schon etwas genauer ausführen: „Bäume sind wichtig zum Leben, weil sie Sauerstoff produzieren.“ Und bei der Pflanzaktion im November sind alle auf jeden Fall wieder dabei.

Auch die Eltern sind begeistert von der „schönen, vorausschauenden“ Aktion. Ihre Spaziergänge würden nun öfter am Familienwald vorbeiführen. Die Kinder können schauen, wie die Bäume wachsen, und das über die nächsten Jahre hinweg. „Da haben die auch in Zukunft was davon.“

Trockenheit und Sturm

Doch bis dahin haben die Bäume wohl noch einiges zu überstehen, auch das erste Jahr war für die Setzlinge nicht einfach, berichtet Walfried Herrmann, der das Projekt vom Kulturverein Sippersfeld betreut. Zum einen war da die Trockenheit. Die Freiwillige Feuerwehr von Sippersfeld hat die jungen Bäumchen in mehreren Einsätzen gezielt gegossen und hat damit entscheidend dazu beigetragen, dass die meisten Bäumchen die Hitzeperiode überlebt haben.

Auch den Brombeerwuchs hatten die Verantwortlichen unterschätzt, künftig soll mit Holzstäben angezeigt werden, wo sich die jungen Pflanzen unter dem Brombeerdickicht befinden. Dann kamen noch die Stürme Anfang des Jahres: Das massive Hordengatter, das einen Teil der Fläche begrenzt und Tiere daran hindert, an den jungen Pflanzen zu fressen, sei mehrfach umgefallen, erzählt Herrmann. Und auch andere Verbissschutze, die die Pflanzen schützen, seien immer wieder umgekippt. Letztendlich hat aber ein Großteil der jungen Bäume überlebt.

Fast 1000 neue Bäume im November

Der Familienwald wurde auf einer Fläche angelegt, auf dem vorher Fichten standen, die aber durch Stürme und Borkenkäfer völlig kaputt waren. Als es um die Wiederaufforstung ging, kam es zu der Projektidee. Am Ende sollen hier bis zu 3000 Bäume gepflanzt werden, ist die Vorstellung des Kulturvereins. Bei der nächsten Pflanzaktion steht für die Kinder das Hordengatter im Blickpunkt.

Dort können sie zusammen mit ihren Eltern 300 Eichen pflanzen und ihre Bäumchen wieder mit einem Namensschild versehen. Die Erwachsenen widmen sich indessen dem Waldrand und befreien ihn von Totholz und Brombeeren, um dort Platz für 600 Bäumchen und Sträucher zu schaffen. Da der Wechsel zwischen Feld und Wald oft sehr abrupt ist, soll hier ein natürlicher Übergang mit neuen Pflanzen geschaffen werden.

Info

Am 4. und 5. November findet die nächste große Pflanzaktion im Familienwald statt. Die Vorbereitungen und erste Pflanzungen am Waldrand finden am Freitag statt, die Hauptpflanzaktion dann am Samstag. Um eine Anmeldung bei Walfried Herrmann unter Telefon 06357 7335 oder E-Mail an walfried.herrmann@t-online.de wird gebeten.